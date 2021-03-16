الله والفرن - سعود سالم

2021/03/16 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٢-;-٨-;- - الله والفرنالإنسان لا يستطيع أن يهرب من ذاته، ومنذ البداية تعلم الحياة وتمكن من أن يبقى حيا وسط غابة من الوحوش والألغام والمصائد لأنه تعلم إستعمال جهازه البدائي في التفكير وحل المشاكل التي تواجهه.



في البداية ألتقط غصنا يابسا ثم حجرا واستعمله كأداة ثم كسلاح، صنع مطرقة ثم فأس ثم حربة ثم قارب ثم باخرة ثم قطار ثم طائرة ثم قنبلة نووية ..



وهو يتوقف في نهاية الأمر ......





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