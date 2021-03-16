الثورة المُضادة في المَجَر عام 1956- خطاباتها وأسلحتها (5) - مالك ابوعليا

2021/03/16 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتب الموضوع: الشيوعي الهنغاري يانوش بيريتشد- ايمري ناجي ودعوة اذاعة أوروبا الحُرة القوات السوفييتية للانسحاب من هنغاريا.كخطوة أولى، شل التحريفيون القيادة.



فيما بعد تسببوا في تفكك سلطة البروليتاريا.وافق ايمري ناجي على برنامج عمل القيادة المركزية.



لهذا تم ضمه هو وبعض أتباعه الى القيادة.



كان ايمري ناجي هو من أعلن الأحكام العرفية.



لقد أدان الانتفاضة المضادة للثورة وتعهّد بالتطبيق الصا ......





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