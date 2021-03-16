نحن بحاجة لثوره اخلاقيه - اكرام نجم

2021/03/16 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم امام القصص الكثيره التي اعتدت سماعها خلال السنوات الاخيره من هذا وذاك ،اقف ‎متحيرة ومتسائلة اين ذهبت صلة الرحمه ‎ والمحبة والتسامح بين افراد الاسرة الواحدة او العائلة , اين ذهب الصبر وروح العطاء ونكران الذات لدينا؟ الى اين وصلنا اليوم ؟لم كل هذه القسوة التي تغلغت في قلوبنا ومشاعرنا للاخرين ,وخاصة لذوي القربى واصبحت اللامبالاة والانانية تتحكم في علاقتنا معهم , من المنطقي ان من يمر بظروف قاسية و ......





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