2021/03/16 | 13:05 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..

دعا مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، الجهات المختصة لوضع آلية جديدة عن الحظر الشامل.

وقال الموسوي في بيان "ندعو الجهات المختصة لإيجاد حلول بديلة عن الحظر الشامل الذي شكل عبئاً ثقيلاً على ذوي الدخل المحدود"، مشيرا إلى أن "اتخاذ قرار الحظر الجزئي وتحديد آليات صارمة للالتزام بالتعليمات الصحية باتت ضرورة ملحه يجب على الجهات المختصة المتمثلة بوزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التشاور فيها والابتعاد عن الحظر الشامل الذي اثر وبشكل ملحوظ على حياة المواطن".

وأضاف أن " خلية الأزمة النيابية برئاسة السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الاستاذ حسن كريم الكعبي ستناقش عدة مقترحات بخصوص الآليات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا خلال اجتماعات مهمة ستعقد خلال الثمانية والأربعين ساعة المقبلة".

وبشأن العام الدراسي حذر الموسوي "الجهات المعنية والتي لم تتخذ حتى اللحظة قرار حاسم بشان تحديد موعد امتحانات نصف السنة فضلا عن عدم تحديد آلية إجراء الامتحان".

وبين أن "هذا التأخير الواضح باتخاذ القرارات سيؤثر بشكل ملحوظ على مستوى الطلبة الذين لا يعلمون حتى اللحظة اليه إجراء الامتحانات وموعدها وطالب بان تكون امتحانات نصف السنة حضورية لجميع المراحل والدراسات وبموعد اقصاه نهاية هذا الشهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حظر التجوال.. دعوة برلمانية لايجاد حلول بديلة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حظر التجوال.. دعوة برلمانية لايجاد حلول بديلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).