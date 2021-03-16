الكروي: محافظة ديالى ستكون في قلب عاصفة الجفاف الأشهر المقبلة

2021/03/16 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

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من جانبه قال مضر الكروي النائب عن ديالى إن المحافظة ستكون في قلب عاصفة الجفاف الأشهر المقبلة

مضيفا أن إيران أقامت سدا كبيرا على وادي حران والذي يمثل المغذي الأساسي للمياه لمراكز مدن مندلي وقزانية وبالتالي دخل أكثر من خمسين الف نسمة في وضع صعب وربما سيكون الاقسى في الصيف بالإضافة إلى تقلص كبير في إطلاقات سد دربندخان باتجاه نهر ديالى”.

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