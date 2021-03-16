النشرة الجوية والبحرية للموانئ العراقية

2021/03/16 | 13:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة موانئ العراق، الثلاثاء، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الأربعاء والخميس، المقبلين في "بحر العراق".

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وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (16 آذار 2021)، أن "الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي":

الاربعاء 17 – 03 – 2021

الـطــقــس : غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة في الصباح تتركز على الأجزاء الجنوبية يتحول تدريجياً الى صحو مع وجود بعض الغيوم و درجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق

درجات الحرارة : الصغرى :20 العظمى : 32

الريـــاح : جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10 – 20 ) كم/ساعة تنشط احياناً الى ( 30 – 40 ) كم/ساعة .

مدى الرؤيــــة : ( 8 – 10 ) كم وفي المطر ( 3 – 5 ) كم .

حالة البحر : خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: ( 2 - 4 ) قدم .

الريـــاح : جنوبية شرقية ( 15 – 40 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : 18

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الخميس 18 – 03 – 2021

الـطــقــس : صحو تتخلله بعض الغيوم المتفرقة و درجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق

درجات الحرارة : الصغرى : 21 العظمى : 34

الريـــاح : جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 05 – 20 ) كم/ساعة تنشط احياناً الى ( 30 – 40 ) كم/ساعة .

مدى الرؤيــــة : ( 8 – 10 ) كم .

حالة البحر : خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: ( 1 - 4 ) قدم .

الريـــاح : جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية ( 10 – 40 ) كم/ساعة .

درجة حرارة الماء : 18

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