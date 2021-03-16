رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير الإيراني في العراق

2021/03/16 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم، سفير جمهورية ايران الاسلامية إيراج مسجدي.

وبحسب بيان للمجلس فإن زيدان بحث مع مسجدي، سبل تفعيل التفاهمات التي تم مناقشتها خلال زيارة رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي”.

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