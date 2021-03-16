كومان: ميسي أهم لاعب في تاريخ برشلونة

2021/03/16 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف مدرب برشلونة، رونالد كومان، ليونيل ميسي، بأنه أهم لاعب في تاريخ النادي، بعد أن احتفل المهاجم الأرجنتيني بمعادلة الرقم القياسي في عدد المباريات مع الفريق الكاتالوني، بمشاركته رقم 767 الليلة الماضية.

سجل ميسي هدفين، وقدم أداءً رائعاً معتاداً، ليعادل رقم تشافي هرنانديز القياسي، خلال الانتصار 4-1 على هويسكا.

وقال كومان للصحافيين: “ماذا يمكن أن أقول عن ميسي بمستواه على مدار كل هذه السنوات والمباريات؟، هو أهم لاعب في تاريخ برشلونة، وأشكر الله أنه ما زال معناً”.

وأضاف: “أظهر أنه أفضل لاعب في العالم، الهدف الأول الذي سجله كان رائعاً، ويستحق أن يكون نقطة ارتكاز الفريق”.

وبهذه النتيجة أصبح برشلونة على بعد أربع نقاط من القمة، مع مطارته للمتصدر أتلتيكو مدريد.

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