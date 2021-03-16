متظاهرو بابل يصدرون بيانا ويمهلون الحكومة 72 ساعة

2021/03/16 | 13:10 - المصدر: NRT عربية

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منذ 12 دقیقة

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عاصفة بابل مستمرة بقوة الله وهمة الأحرار

اتممنا التظاهر على بيوت ستة نواب بثلاثة أيام من أجل قوت الشعب وإقالة ومحاسبة المفسدين وعلى رأسهم قبيح منديل سنكمل بقية النواب من يوم الجمعة وسنبدأ من بيت أهل النائب هيثم الجبوري ثم ثامر ذيبان ثم عدنان فيحان والبقية يومي السبت والأحد.بإذن الله التأخير بالعاصفة للأيام الثلاثة القادمة من أجل

١- رفع الانذار الظالم عن القوات الأمنية حيث تم حجز قوات كبيرة بحجة التظاهرات وصار ما يقارب ١٥ أغلب القوات بالانذار وهذا ما أدى إلى تشنج الأوضاع بين المتظاهرين وإخوانهم القوات الأمنية لذلك طالبنا ونطالب اليوم قيادة شرطة بابل برفع الانذار فورا وإلا ستكون هناك خطوات على قيادة شرطة بابل لرفض أساليب افتعال تأزيم الأوضاع بين أبناء البلد الواحد وهذا فيه ربح للمفسدين ودعم لهم وهذا يعني الخيانة بعينها

٢- الثلاثة أيام …

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