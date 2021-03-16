وفاة وكيل السيستاني بمضاعفات فيروس كورونا (صور)

2021/03/16 | 13:10 - المصدر: NRT عربية

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توفي وكيل المرجعية الدينية العليا في قضاء النعمانية بمحافظة واسط السيد حبيب الخطيب اثر تداعيات اصابته بفيروس كورونا.

وقال مراسلنا، (16 اذار 2021)، ان "الخطيب توفي في قضاء النعمانية بمحافظة واسط بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي ادى الى تلف رئته.

وكان السيد حبيب الخطيب أصيب في 28 شباط الماضي بفيروس كورونا وهو ثاني وكلاء المرجعية العليا الذي يصاب بالوباء المتفشي في العراق بعد إصابة وكيل المرجعية في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي.

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