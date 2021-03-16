التخطيط النيابية تحذر من تجريد الدولة من املاكها العامة في موازنة 2021

2021/03/16 | 13:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..حذر رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي ، الثلاثاء ، من تجريد الدولة والشعب من املاكها العامة وتحويلها إلى ملكية خاصة “، مؤكدا أن مسودة موازنة العام 2021 تضمنت فقرات مثيرة للجدل .وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مشروع قانون موازنة العام 2021 تضمنت تفاصيل وفقرات مثيرة للجدل بينها الفقرة ٤٧ المتعلقة ببيع أصول الدولة”.وأضاف أن “بيع أصول الدولة وحدها تتجاوز حاجز ال 500 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “الفقرة ٣٨ خصخصت القطاع العام وهذه أيضا مادة خلافية لا يمكن تمريرها”.وأشار الخالدي الى أن “بعض البنود والفقرات في موازنة 2021 آثارها سلبية على الأجيال القادمة “.وكانن اللجنة المالية النيابية أكدت، امس الاثنين ، ان هناك شبه توافق بين بغداد واربيل على تمرير الموازنة حيث جاء تأجيل طرحها داخل البرلمان هو بإعطاء المزيد من الوقت حول الاتفاق مابين الجانبين بشأن المواد الخلافية بين بغداد واربيل .



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