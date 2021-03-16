2021/03/16 | 13:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، انخفاضا لليوم الثاني بنسبة بلغت 31 في المئة لتصل الى 48 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 31.53 بالمئة لتصل الى 48 مليوناً و67 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 70 مليوناً و 198 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 48 مليوناً و 67 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 10 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات البنك المركزي تعاود الانخفاض مجددًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات البنك المركزي تعاود الانخفاض مجددًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).