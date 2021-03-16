"مجموعة من التهديدات المتزايدة".. بريطانيا تزيد ترسانتها النووية 40 بالمئة

2021/03/16 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أن المملكة المتحدة سترفع "بأكثر من 40 في المئة" سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها، وفق ما أوردت وسائل إعلام بريطانية.

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