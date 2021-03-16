الخارجية النيابية تحذر من “مؤامرة أميركية” تمهد لإعادة “داعش”

2021/03/16 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، الثلاثاء ، على أهمية التحرك لمواجهة التهديد الذي تشكله المشاريع الصهيونية ، محذرا من “مؤامرة أميركية” تمهد لاعادة “ داعش” الى الواجهة مجددا.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك ارتباطات حزبية وسياسية لتنفيذ المشاريع الخارجية في العراق”، مبينا أن “عمليات القتل والإجرام التي تحدث في المناطق المحررة تقف خلفها الماسونية الأمريكية من اجل ابعاد الحشد الشعبي”.وأشار إلى أن “الديمقراطية التي تعيشها العراق مدخلا لتسلل المشاريع الخارجية للبلاد في وجود شخصيات وأحزاب لديها ارتباطات خارجية لا تؤمن بالوطنية”، محذرا من “مؤامرة امريكية تهدف إلى إشعال السنة نيران الحرب الطائفية من جديد في محاولة منها لإدخال داعش”.وكان المحلل السياسي صباح الطائي رأى في تصريح سابق، أن تدخلات الإمارات في العراق مؤخرا تقف خلفها مخططات صهيونية تسعى لتغيير الخارطة السياسية في البلاد وفقا لما يخطط له الكيان الصهيوني في المنطقة.



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