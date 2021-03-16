الزراعة تحدد المساحات المزروعة ضمن خطتها الشتوية

2021/03/16 | 13:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ملاذ الامين- فليح العبيديأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، زراعة نحو 15 مليون دونم من الأراضي الزراعية ضمن الخطة الشتوية الأخيرة، مشيرة إلى الاستعدادات للخطة الصيفية التي تجرى حالياً في المحافظات كافة.وقال وكيل وزير الزراعة مهدي الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الاستزراع الشتوية الأخيرة قسمت المساحات بحدود 5 ملايين دونم لمحصول الحنطة و400 ألف دونم لمحصول الشعير و 200 ألف دونم لمحاصيل الخضراوات المختلفة"، مشيراً الى أن "هناك مساحات بحدود تسعة ملايين ونصف المليون دونم في المناطق الديمية ،بالإضافة الى المناطق التي تعتمد على الري التكميلي والآبار والمرشات".وأوضح أن "الوزارة لديها 15 مليون دونم تمت زراعتها خلال الخطة الشتوية"، مبيناً أن "الاستعدادات تجرى حالياً في مديريات الزراعة بالمحافظات لإعداد خطة الاستزراع الصيفية ،وأن وزارة الموارد المائية بلغت بتوفير حصة كاملة للموسم الزارعي الصيفي لمحصول الشلب والذرة الصفراء ،بالإضافة الى محاصيل الخضر المختلفة ،وستوزع هذه المساحات المروية على مديريات الزراعة والمحافظات التي تم إقرارها رسمياً".وبين أن "وزارة الزراعة تمنح موافقات للتصدير ما يفيض عن حاجة السوق المحلية وتلقينا بهذا الصدد طلباً لتصدير الطماطم والبطاطا والتمر الى دول الجوار".وأوضح أن "الوزارة لا تمتلك احصائيات عن كميات التصدير من المنتجات الزراعية الآن ، لكن هذه البيانات موجودة لدى وزارة التجارة ووزارة التخطيط ،ونتطلع الى زيادة تصدير المحاصيل الزراعية بعد تغطية الحاجة المحلية ،وسيتم تحقيق ذلك في السنوات القريبة القادمة ضمن خطة خمسية أعدتها وزارة الزراعة "،مشيراً الى أن " الوزارة شجعت شركات التصدير لتصدير المنتجات الزراعية الى بلدان الخليج وبلدان أخرى ،وتم في هذا المجال تصدير محاصيل الطماطم و البطاطا والباذنجان وبعض المحاصيل الأخرى والفاكهة الى خارج العراق". وأكد الجبوري أن "الوزارة ركزت اهتمامها على الانتاج الحيواني وخاصة بعد قرار مجلس النواب في العام 2019 والمجلس الوزاري للاقتصاد ومجلس الوزراء الذي منع فيه استيراد بيض المائدة ولحم الدجاج الحي والمجزور ،ما أدى الى قفزة نوعية كبيرة في تشغيل العديد من مشاريع الثروة الحيوانية الكبيرة في مجال الدواجن ‏وتشغيل الأيدي العاملة في جميع المحافظات مع الاستمرار في إعادة تأهيل هذه المشاريع في خط بياني متصاعد بعد أن كانت نسب الاكتفاء الذاتي تتراوح من 40 الى 45% ‏في بيض المائدة ولحوم الدجاج قفزت هذه الارقام من عام 2019 الى عام 2021 الى مراحل الاكتفاء الذاتي ،وهذا خير دليل على ما شاهدناه من الاستقرار في أسعار بيض المائدة ‏ولحوم الدجاج"، مبيناً أن " جائحة كورونا انصفت القطاع الزراعي حيث لاحظنا استمرار سلسلة الامدادات الغذائية للمواطن العراقي بعد أن انقطعت في دول العالم نتيجة للجائحة وتضرر الاقتصاد العالمي ".وبشأن اللحوم الحمراء ،أشار الى أن "الوزارة مستمرة بتوزيع الاعلاف واللقاحات بين مربي المواشي وتنظيم الفرق البيطرية لجولات مستمرة لمراقبة المواشي ،حيث إن قطاع المواشي يلبي 60% من نسبة الحاجة المحلية "،متوقعاً أن "يشهد هذا الموسم زيادة كبيرة في الانتاجية ،وبالتالي الوصول الى نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء".

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