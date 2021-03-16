مصنع نوفوسيبيرسك الروسي يتفق علي توريد مكونات الوقود النووي للمفاعل البحثي بمصر

2021/03/16 | 13:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: وقع مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية (NCCP) التابع لشركة "تفيل" (TVEL) للوقود ضمن مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، وثائق تعاقدية مع هيئة الطاقة الذرية المصرية (EAEA) لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي …

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