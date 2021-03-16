الرافدين يطلق سلفة 10 ملايين للعاطلين عن العمل

2021/03/16 | 13:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقديم يكون حسب الرقعة الجغرافية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، إطلاق سلفة الـ10 ملايين دينار للعاطلين عن العمل.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المصرف قرّر منح سلف للعاطلين عن العمل ومن كلا الجنسين وذلك لغرض توفير فرص عمل لهم للوصول إلى مستوى معاشي مناسب من خلال منحهم سلفة لإنشاء مشروع بسيط".

وأضاف، أن "التقديم يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المستلف وتوزيع المناطق على الفروع المكلفة بالمنح".

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