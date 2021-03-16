كتلة نيابية تكشف اهم الخلافات في حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/16 | 13:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، عن اهم الخلافات في حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية العراقية.وقال الخالدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مجلس النواب قرر المضي بتعديل قانون المحكمة الاتحادية المرقم 30 لسنة 2005 بسبب الخلافات الكبيرة غلى 3 نقاط خلافية في قانون المحكمة الجديد الذي طرحته الحكومة لافتا الى ان جلسة اليوم ستناقش ما تبقى من فقرات التعديل”.واضاف الخالدي،ان” فقرات التعديل هي الاخرى حصل عليها خلافات عميقة وكبيرة لافتا الى ان ابرز الفقرات التي عليها خلافات هي من يرشح القضاة التعويضية مؤكدا بان المشاورات مستمرة على امل الوصول الى حلول وروى متطابقة تدفع الى حسم التعديل”.وكان مجلس النواب عقد يوم امس جلسة لانهاء ملف التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الا ان خلافات عميقة حول عدة فقرات حالت دون حسمه ما دفع للجوء الى تعديل القانون السابق.



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