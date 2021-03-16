رد حكومي رسمي على احصائية عالمية تخص نسبة الفقر في العراق.. ما سر تضارب الارقام؟

2021/03/16 | 13:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، انخفاض معدلات الفقر في العراق الى 25%.، في توضيح لما صرح به في وقت سابق برنامج الاغذية العالمي في العراق التابع للامم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “المؤشرات المتوفرة حول معدلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020، بلغت 24.8% أي بنحو 25%”.

ولفت الى أن “عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص”، مضيفاً أن “المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام الماضي ارتفعت نسبة الفقر الى 31.7% أي بحوالي 32%، إلّا أنها عادت الى الانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة والمتمثلة برفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي ،التي أدت الى انحسار النسبة الى 25%”.

وفي وقت سابق، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج في تصريح للصحيفة الرسمية ان “برنامج الأغذية العالمي يعمل خلال العام الحالي للوصول إلى 849000 شخص في جميع أنحاء العراق، من خلال الدعم الشهري للأشخاص الأكثر ضعفاً، وبناء القدرة على الصمود وبرامج التغذية المدرسية، إلى جانب دعم الحكومة، بما في ذلك رقمنة وإصلاح نظام التوزيع العام للحصص الغذائية، كما يتوسع عمل برنامج الأغذية العالمي في جنوب البلاد، حيث مؤشرات الفقر من بين الأسوأ، تبلغ نسبة الفقر في العراق نحو 31.7 ٪”.

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