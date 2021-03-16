الاتصالات: الف شركة تعمل خارج مظلة الدولة!

2021/03/16 | 13:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف الشركة العامة للبريد والتوفير التابعة لوزارة الاتصالات، الثلاثاء عن مخالفات في عمل شركات البريد، كاشفة عن وجود أكثر من ألف شركة تعمل خارج مظلة الدولة.وقال مدير عام الشركة صفوان جاسم في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك أكثر من ألف شركة تعمل خارج مظلة الدولة ، حيث تم رفع دعاوى قضائية على بعض الشركات” ، لافتاً الى أن “الشركات المجازة هي نحو ست إلى سبع شركات فقط ،منها شركات عالمية كشركة شوبيني ،وهي شركة نقل وتوصيل داخلي”.وأضاف جاسم، أن “طبيعة العمل هي توصيل جميع البضائع داخل وخارج العراق عبر التسوق الالكتروني”، مبيناً أن “الشركات التي تعمل خارج مظلة الدولة لو كان عملها بشكل قانوني وخاضعة للرقابة الحكومية ستكون مصدراً اقتصادياً كبيراً للدولة”.وأوضح أن “العائدات لا يمكن تقديرها، الا أن عدد الشحنات تصل الى 100 ألف شحنة في الشهر الواحد، والشحنة الواحدة تصل تكلفتها ستة آلاف دينار”، منوهاً بأن “هناك خطة لتعظيم موارد شرطة البريد من خلال تنظيم السوق وجعل جميع الشركات تعمل تحت مظلة الدولة، بالإضافة الى النقل يكون عبر البريد العراقي حصراً.”ولفت الى أن “شركته بدأت بخطوات قانونية ضد الشركات التي تعمل خارج مظلة الدولة ،وبدأت بغلق عدد منها”، مؤكداً أن “هناك أوامر إلقاء قبض وغلق بحق تلك الشركات”.وتابع أنه “تم غلق نحو 50 شركة في بغداد، وأن القضاء متعاون مع البريد العراقي لكونه محمي بالقانون”.



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