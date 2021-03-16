متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في عدن

2021/03/16 | 13:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم متظاهرون اليوم الثلاثاء القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بجنوب البلاد.

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