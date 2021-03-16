ريال مدريد يواجه اتلانتا في مهمة محفوفة بالمخاطر

2021/03/16 | 13:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةيستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيرة أتالانتا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.كان “الملكي” حسم مباراة الذهاب لصالحه 1-0، والتي أقيمت في مدينة “بيرغامو”، حيث أحرز الهدف الظهير فيرلاند ميندي.وستجمع مباراة قوية ريال مدريد وأتالانتا في دوري الأبطال، وسيبحث خلالها الفريقين عن الوصول إلى دور الثمانية.ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يتفوق بنتيجة الذهاب، ويبحث الفريق “الملكي” عن العودة إلى منصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعد غياب آخر نسختين، أما أتالانتا الإيطالي فيسعى للعودة بتأهل تاريخي من إسبانيا.ويعد انتصار الذهاب إنجازاً لفريق ريال مدريد، لأنه جاء في ظروف صعبة، حيث كان يغيب عن الفريق العديد من اللاعبين بداعي الإصابة، على رأسهم هداف الفريق الأول كريم بنزيما، وسيرجيو راموس، والذين عادوا للمشاركة في المباراة الماضية ضد إليتشي بالدوري الاسباني، والتي حسمها المهاجم الفرنسي 2-1 بتسجيل ثنائية، بينما تعرض البلجيكي إدين هازارد لانتكاسة جديدة، كما أعلن المدرب زيدان في المؤتمر الصحافي.لكن بكل تأكيد انتصار الذهاب لا يزيد حظوظ ريال مدريد كثيراً بالتأهل، لأن الأمر كله متوقف على نتيجة لقاء الإياب، حيث أن الفائز في هذه المباراة هو من سيعبر إلى ربع النهائي، والفائدة الوحيدة لفريق المدرب زين الدين زيدان، هو أن نتيجة التعادل تخدمهم لخطف بطاقة العبور.ويعوّل ريال مدريد على عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في هذه المباراة، لاسيما وأنه أحرز 3 أهداف في آخر مباراتين خاضهما الفريق بالدوري الإسباني، ورغم أن عودة بنزيما مهمة للغاية للفريق “الملكي”، لكن بالنظر إلى أرقامه ضد الفرق الإيطالية، لا يبدو أنها مبشرة كثيراً، حيث خاض 14 مباراة أمام أندية الكالتشيو خلال مسيرته الاحترافية، ولم يسجل سوى 3 أهداف فقط.



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