المركزي العراقي يقرر الإشراف على عمل المصرف الزراعي

2021/03/16 | 13:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، الشروع بعدد من الإجراءات التقويمية في المصارف الحكومية؛ في إطار برنامج الإصلاح المصرفي الذي باشر بتنفيذه، ومن أجل النهوض بواقع القطاع المصرفي الحكومي.وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، في …

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