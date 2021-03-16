العنكوشي يطرق أبواب الصدر لردع “التصرفات المخزية” بحق الرياضة العراقية

2021/03/16 | 14:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادناشد رئيس النادي الديوانية حسين العنكوشي، السيد مقتدى الصدر، للتدخل وردع التصرفات التي وصفها بـ”المخزية” بحق الرياضة العراقية.وذكر العنكوشي في مناشدته، التي تحصلت وكالة/ المعلومة/ على نسخة منها، أن “ السيد مقتدى الصدر حفظه الله..



نلتمسك رجاءً ان تتدخل لوقف هذه المهزلة التي تعرض لها فريقنا وخاصة الاعتداء السافر الذي تعرض له الكادر التدريبي البرازيلي والمحترفين من دول الارجنتين وصربيا والبوسنه والكونغو وامام انظار الجميع”.واضاف “حاولنا كثيراً ان نرفع اسم العراق عاليا وان يرجع كما كان في الساحة الدولية لكن ما حصل يوم امس اهانة كبيرة لمدينة عدد سكانها مليون و٤٠٠ الف واهانة لضيوف اجانب كان همهم الاول والاخير هو الرياضة لكن تفاجئوا بتواجد جماهير نادي الشرطة الذين اعتدوا بكل انواع العنف والضرب باستخدام الحجارة والعصي والشتائم وهم ضيوف العراق !!!”.وتابع “نطالبك سماحة السيد باسم الاصلاح وباسم كرم وضيافة العراقيين وباسم الديوانية ان تتدخل معنا لردع هكذا تصرفات مخزية بحق العراق ورياضة العراق”.وكان العنكوشي، قد اعلن ان فريقه تعرض للضرب قبل دخوله الى ارض ملعب الشعب الدولي لمواجهة الشرطة يوم امس الاثنين.



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