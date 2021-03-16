صور..وضع اكاليل الزهور على نصب شهداء حلبجة

2021/03/16 | 14:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا ابناء شعب كوردستان، اليوم الثلاثاء 16/3/2021، الذكرى الـ33 لقصف مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيمياوية من قبل ازلام النظام البائد.

وبدأت مراسيم احياء ذكرى فاجعة حلبجة الشهيدة بمسيرة راجلة من وسط المدينة نحو نصب الشهداء بمشاركة جماهير غفيرة ومسؤولين حزبيين وحكوميين.

وبعد وصول المسيرة الى نصب الشهداء تم وضع اكاليل الزهور على نصب الشهداء وتلاوة سورة الفاتحة من قبل الجماهير المشاركة في المراسيم.

PUKmedia خاص

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