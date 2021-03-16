وفاة وكيل المرجعية الدينية العليا في قضاء النعمانية

2021/03/16 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي وكيل المرجعية الدينية العليا في

قضاء النعمانية بمحافظة واسط السيد

حبيب الخطيب اثر تداعيات اصابته بفيروس

كورونا.

وقال مصدر مطلع في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "الخطيب توفي في قضاء

النعمانية بمحاف

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