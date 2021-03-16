2021/03/16 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق

زيدان، الثلاثاء، مع السفير الإيراني

لدى العراق إيرج مسجدي تفعيل التفاهمات

القضائية بين البلدين.

وقال المجلس في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، إن "زيدان استقبل سف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يبحث مع السفير الإيراني لدى العراق تفعيل التفاهمات القضائية بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يبحث مع السفير الإيراني لدى العراق تفعيل التفاهمات القضائية بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).