الصين وأمريكا صراع الزعامة

2021/03/16 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفته

منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتربع

الولايات المتحدة الامريكية على زعامة

العالم بدأت أمريكا تشكيل العالم وفق

مصالحها لتضمن التحكم بمقدرات الدول

وسيطرتها على منابع الطاقة ، مستخدمة

وسائل

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