2021/03/16 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة المجتمعية، الثلاثاء، إنقاذ 3 فتيات من عمليات ابتزاز الكتروني في بغداد والديوانية.وقالت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارزها في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية وفي ثلاث عمليات منفصلة تمكنت من إحباط 3 محاولات ابتزاز إلكتروني في بغداد والديوانية”.وبينت أن “مفارز المجتمعية تمكنت من الوصول للمبتزين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ 3 فتيات من عمليات ابتزاز الكتروني في بغداد والديوانية المركز الخبري الوطني.

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