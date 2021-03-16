ضبط 387 جهاز تكييف في مديرية تربية المحافظة مخزونة منذ 7 أعوام

2021/03/16 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط ثلاثمئة وسبعة وثمانين جهاز تكييف في مديرية تربية النجف غير مستعملة على الرغم من إدخالها قبل سبع سنواتٍ.

وأكدت الهيئة في بيان أن العملية التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق النجف أدت إلى ضبط أجهزة التكييف في مخازن تربية المحافظة والتي تم خزنها منذ عام ألفين وأربعة عشر، إضافة إلى ضبط مستندات الإدخال المخزني والأوليات الخاصة بإدخال تلك الأجهزة، مشيرة إلى أن الأجهزة غير قابلة للتخزين لفترة طويلة ومعرضة للتلف بسبب سوء التخزين مما تسبب بهدر للمال العام.

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