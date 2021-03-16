القبض على احد العناصر الإرهابية في نينوى

2021/03/16 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في الموصل.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية مؤكدة، تمكنت من القاء القبض على الارهابي (ا ع ج ح) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واضاف انه "تم القبض عليه في منطقة (مشيرفة) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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