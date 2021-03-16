مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شرقي نابلس

2021/03/16 | 14:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اقتحم مئات المستوطنين، المقامات الإسلامية في بلدة عورتا شرقي نابلس بالضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من الحافلات التي تقل المستوطنين اقتحمت المناطق الأثرية الثلاثة في قرية عورتا.ولفتت المصادر إلى استمرار تواجد المستوطنين في المقامات الإسلامية عدة ساعات، وسط سماع أصوات الصراخ والاستفزاز للأهالي.وسبق اقتحام المستوطنين اقتحام دوريات العدو القرية لتهيئة المنطقة وفرض حظرا للتجول على القرية، وسط إطلاق لقنابل الصوت ونصب نقاط مراقبة.وواجه أهالي القرية الدعوات الاستيطانية لاقتحام المقامات الإسلامية بدعوات أخرى للتصدي لهم.حيث أطلق العديد من النشطاء والشبان في بلدة عورتا دعوات للتصدي لمجموعات المستوطنين التي تنوي اقتحام المقامات التاريخية في البلدة منتصف الليلة الماضية.ويوجد في القرية 12 مقاما تاريخيا ودينيا، يدعي المستوطنون يهودية عدد منها ومن بينها مقام “العزير” الذي دأب المستوطنون على اقتحامه بحماية قوات الاحتلال وإقامة طقوسهم فيه ومحاولة إضفاء الطابع اليهودي عليه.وتقع قرية عورتا على بعد 7كم جنوب شرقي مدينة نابلس وتعتبر من القرى التاريخية في المحافظة وبمثابة بوابة نابلس الجنوبية.



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