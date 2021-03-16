ظهور سلالة جديدة من الفيروس المتحور

2021/03/16 | 14:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة الصحة الفرنسية، الثلاثاء، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المتحورشمالي البلاد.

وقالت الصحة الفرنسية في بيان، ان "التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة التي ظهرات مؤخرا في منطقة بريتاني شمال غربي البلاد، أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها".

واضاف البيان، ان "السلالة الجديدة اكتشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون".

دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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