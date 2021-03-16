شاهد.. عودة الخلافات الى البرلمان العراقي والسبب..

2021/03/16 | 14:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل البرلمان العراقي في استكمال التصويت على ست فقرات متبقية من قانون المحكمة الإتحادية بسبب الخلافات بين الكتل النيابية....

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