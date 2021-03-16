عشر سنوات سورية: واقع اليأس وسياسة الأمل - ياسين الحاج صالح

2021/03/16 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح في ربيع 2015 تسنت لي الفرصة لأن أتكلم هنا في تولوز عن الأمل، وأن أتأمل في قوته وهشاشته.



كان سمير عرابي ورواء بشيتو مع "لجنه التضامن تولوز سورية" شركاء في تنظيم الدعوة وفي الترجمة.



بعد ما يقترب من ست سنوات يسعدني أن أتكلم في تولوز مجدداً عن الأمل واليأس، وهي أحول للنفس تناوبتُ بينها، مثل سوريين كثيرين، خلال عشر سنوات.



سأقول شيئين متناقضين من منطلقين متقابلين: فبقدر ما ننظر في المعطيات الحالية وتطور ......





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