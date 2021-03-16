في الماركسية المعاصرة - فؤاد النمري

2021/03/16 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري ما كنت تجشمت عناء كتابة ثلاث حلقات عن "أهم المسائل في الماركسية المعاصرة" لو أن فلول الأحزاب الشيوعية التي ما زالت قائمة لم تنسَ ماركس ولينين وتعقد مؤتمراتها العامة قلا يرد ذكر لماركس أو لينين في بياناتها التي لا تحفل بغير الديموقراطية والعدالة الإجتماعية نقلا عن إدوارد بيرنشتاين (Eduard Bernstein) وهو التلميذ الذي سبق معلمه كاوتسكي في الردة عن الماركسية ، وهو لدهشة معلمه كاوتسكي استنكر نفسه أمام ......





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