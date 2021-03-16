في ذكرى حلبجة.. الشيخ حمودي يطالب بمعاقبة من زود النظام الصدامي بالاسلحة الكيمياوية

2021/03/16 | 14:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ استذكر الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، يوم الثلاثاء، الذكرى الأليمة لمجزرة حلبجة التي راح ضحيتها الالاف من ابناء الشعب العراقي المظلوم إبان فترة الاضطهاد من قبل النظام القمعي الهمجي الصدامي البائد. واكد الشيخ حمودي؛ أن مصير شعبنا بجميع مكوناته وأطيافه واحد، وان المجازر التي تعرض لها أبناء حلبجة وأبناء الجنوب […]

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