2021/03/16 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص طرحت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، مقترحاً من أجل فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد التي ازدات في الآونة الأخيرة بصورة ملحوظة.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العميد حيدر كريم في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “المديرية العامة للمرور اقترحت تفعيل النقل الجماعي بدلاً من النقل الفردي، مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخص راكبي الدراجات..



المرور تقترح خطة لفك الاختناق المروري في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخص راكبي الدراجات.. المرور تقترح خطة لفك الاختناق المروري في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخص راكبي الدراجات.. المرور تقترح خطة لفك الاختناق المروري في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).