تنظيمات بغداد للـ ا. و. ك تحيي الذكرى الـ 33 لقصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي

2021/03/16 | 15:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت رابحة حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني مع كوادر المركز الذكرى الثالثة والثلاثون لقصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي من قبل النظام البعثي المباد.

المركز وكوادره احيوا الذكرى بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، فيما أكدت مسؤولة المركز رابحة حمد في كلمة لها بالمناسبة، بأن ارواح الشهداء تعتبر نبراسا حيا في ذاكرة التاريخ، مطالبة الحكومة المركزية أن تولي الاهتمام اللازم بتقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بتضحيات وتاريخ هذه المدينة المنكوبة.

PUKmedia بغداد

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