2021/03/16 | 15:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طعمة: تصويت البرلمان بنصاب الأغلبية البسيطة على تعديل قانون المحكمة الاتحادية مخالف للدستور صريحًا

أكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الثلاثاء، ان تصويت البرلمان بنصاب الأغلبية البسيطة على تعديل قانون المحكمة الاتحادية مخالف للدستور صريحًا.

وقال طعمة في بيان له اننا "ننبه البرلمان من الوقوع في مخالفة دستورية واضحة في حال صوّت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة ، والصحيح ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية إنشاء او تعديلا يتطلب نصاب الثلثين ومما يؤيد قولنا:

1.



المادة ١٣٠ من الدستور التي نصت على ان اجراء التعديل على اي قانون نافذ قبل تاريخ التصويت على الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ لابد ان يجري وفقا لأحكام هذا الدستور ، وحيث ان الدستور نص في المادة ٩٢ على نصاب الثلثين في تشريع قانون المحكمة فيلزم ان يصوت البرلمان على تعديل قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ بنصاب الثلثين وليس الأغلبية البسيطة كما حصل في جلسة البرلمان يوم امس الاثنين ٢٠٢١/٣/١٥.

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رأي المحكمة الاتحادية الصادر بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٨ والذي نص ( ان الذهاب الى تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ يلزم ان لايخرج المشروع سواء كان بشكل قانون او تعديل القانون النافذ عن نصوص الدستور وبالأخص نص المادة (٩٢/ ثانيا ) حيث تلزم ان يصدر قانون المحكمة الاتحادية او تعديل القانون النافذ بالنصاب المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور وهو نصاب الثلثين والذهاب الى خلاف ذلك بالنسبة الى التعديل المقترح يشكل مخالفة دستورية ، ونركز هنا على ان قانون المحكمة الاتحادية العليا - إنشاءاً وتعديلاً اختصه الدستور بنصاب معين للمصادقة عليه ( بقانون يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ) ولا يجوز مخالفة ذلك إنشاءاً وتعديلاً.

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