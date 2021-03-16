مؤشرات فتح الاغلاق تتصاعد.. بشرى للمولات والمطاعم في العراق

2021/03/16 | 15:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت خلية الازمة النيابية عن توصيات لعودة المولات والمطاعم والكافيهات بنسبة 50%.

وقالت الخلية في تصريحات نلقتها المربد، إن “هناك توصية بشأن عودة المولات والمطاعم والكافيهات وبنسب معينة من طاقتها قد تصل لـــ50 % مع تشديد إجراءات السلامة فيها مختتما حديثه عن دوام الدوائر التي أوضح ان وضع الدوام فيها سيبقى بنسبة 50%.”.

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