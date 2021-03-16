اعتقال إرهابيين وعصابة للإتجار بالبشر بينهم فتيات.. تعرف على التفاصيل

2021/03/16 | 15:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الثلاثاء 16 مارس 2021 | 03:09 مساءً

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اعتقال إرهابيين وعصابة للإتجار بالبشر بينهم فتيات..



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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، اعتقال إرهابيين وعصابة للإتجار بالبشر بينهم فتيات، ومتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة.



وقالت القيادة في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ، ان "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات بحث وتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب".



واضافت أن "فرقة المشاة الحادية عشر مستمرة بتامين الحماية لـ (64) مركز انتخابي وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب (39) سيطرة مفاجئة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة، نتج عنها، اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة".



ولفتت قيادة العمليات إلى ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، و(7) متهمين بالإتجار بالبشر بينهم (4) فتيات، بالإضافة الى (8) متهمين يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات الإقامة".



واوضحت أنه "تم تنفيذ واجب اسناد الفرق الصحية واتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وواجب اسناد كوادر وزارة الكهرباء لغرض نصب أبراج الطاقة شرقي بغداد".



وبينت ان "اللواء (15) شرطة اتحادية، نفذ عمليات بحث وتفتيش ضمن قاطع مسؤولية اللواء، نتج عنها: ضبط مواد مخدرة واعتقال متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلاً عن الاستمرار بنصب كاميرات المراقبة في الطرق الرئيسة والفرعية".



ونوهت إلى "ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

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