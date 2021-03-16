اللجنة الأمنية للانتخابات تعقد اجتماعاً بشأن تهيئة البنى التحتية والمتعلقات اللوجستية

2021/03/16 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة الامنية العليا للانتخابات برئاسة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء، بمقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر إعلام المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث عدداً من المواضيع المتعلقة بعمل اللجنة ومنها الاستماع الى ايجازات قدمها مسؤولي اللجان الفرعية منها الميدانية والاعلامية والاستخبارية وشدد رئيس اللجنة الامنية على اهمية مضاعفة الجهود وتذليل العقبات التي تعترض سير عمل اللجان وبما يجهز لقاعدة امنية رصينة يضمن معها امن الناخب والعملية الانتخابية عموماً".

وأضاف، "بحث المجتمعون اهمية الاستمرار بتهيئة البنى التحتية اللازمة والمتعلقات اللوجستية الخاصة بالانتخابات وخلص المجتمعون الى عرض توصيات ومتابعة تنفيذ جدول اعمال اللجنة الأمنية".

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