باكستان ترسل ثلاث طائرات محملة بمساعدات طبية إلى العراق

2021/03/16 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء (16 آذار 2021)، أن باكستان قررت إرسال ثلاث طائرات محملة بمساعدات طبية إلى العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء الباكستاني وجه بارسال ثلاثة طائرات مزودة بالمعدات الطبية، والوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا كهدية إلى الشعب العراقي الصديق".

وكانت، باكستان أعلنت عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لرفد جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا، انطلاقا من مبدأ الوقوف مع الشعب العراقي.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان، فإن باكستان قررت إرسال ثلاث شحنات من المساعدات الطبية للعراق".

وأضافت أن "باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعتبرها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على القيم الدينية المشتركة".

وأشارت إلى أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين.

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