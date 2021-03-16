2021/03/16 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغد/نينا/ أعلن وزير الصحة حسن التميمي، انه بحسب وزارة التربية ستكون امتحانات نصف السنة الأسبوع المقبل.وقال وزير الصحة في تصريح صحفي اليوم:" ان الفرق الصحية الآن في المدارس، إضافة إلى رفع التنسيق مع دوائر التربية في عموم العراق من أجل نجاح الامتحانات".وأضاف التميمي:" ان لجنة الاطباء والمتخصصين بالامراض الوبائية مجتمعة لتحديد المتطلبات الخاصة لاجراء الامتحانات"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: بحسب وزارة التربية ستكون امتحانات نصف السنة الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: بحسب وزارة التربية ستكون امتحانات نصف السنة الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).