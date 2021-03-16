صيد ثمين يقع في قبضة الجيش العراقي بمحافظة الانبار

2021/03/16 | 15:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الثلاثاء، ستة ارهابيين بينهم اثنين خطرين في محافظة الانبار غرب العراق....

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