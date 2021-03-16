2021/03/16 | 15:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة بنسبة 31 % هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 15:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة بنسبة 31 %) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة بنسبة 31 %) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).