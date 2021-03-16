شرطة ميسان: القبض على 15 متهما بقضايا متنوعة

2021/03/16 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة أبرزها القتل العمد في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مراكز قسم شرطة البلدة، أجرت عمليات تحر ومطاردة لعدد من المطلوبين ضمن قاطع المسؤولية، أسفرت القبض على (15) متهما بقضايا تنوعت بين القتل العمد، والاحتيال، والاعتداء، والإيذاء، وأحكام القرار رقم 570 لسنة 1982 الخاص بفرض العقوبات لمرتكبي إطلاق العيارات النارية، ومواد قانونية أخرى مختلفة".

وأضافت أن "جميع المتهمين نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز الأمني لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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