2021/03/16 | 15:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة التركية في العراق تعلن تفعيل استمارة الدخول الالكترونية للمسافرين جواً لبلادها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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