“سبوتنيك V” يحمي من السلالة البريطانية لكورونا

2021/03/16 | 15:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أكد مدير مركز معهد غاماليا لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية “، ألكسندر غينسبرغ، أن اللقاح الروسي “سبوتنيك V” يحمي من السلالة البريطانية لـ”كوفيد-19″.

وأشار إلى أن الدراسات جارية حول إمكانية الحماية من السلالات الأخرى وستظهر النتائج في غضون أسبوع.

وقال غينسبرغ: “لقد تم التحقق تجريبيا، بما في ذلك في مختبرات المعهد، أن “سبوتنيك V”، المصل الذي تم الحصول عليه من أولئك الذين تم تطعيمهم باللقاح يحيد تماما المحفز للسلالة البريطانية لـ”كوفيد-19”.

وأشارت دراسة حديثة إلى “السلالة البريطانية المتحورة رفعت مستويات الوفاة لدى المصابين بها من الذكور الذين تراوح أعمارهم بين 55 و69 عاما من 0.6% إلى 0.9 %، خلال 28 يوما تلت نتيجة الاختبار الإيجابي”.

وبحسب تصريحات لوكالة “رويترز”، فقد قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع صانعي اللقاحات نيابة عن الاتحاد، إن حكومات التكتل الأوربي تدرس بدء محادثات مع مطوري سبوتنيك V.

وأوضح أن بدء المفاوضات يتطلب توصيات من 4 دول في الاتحاد الأوروبي لبدء عملية التفاوض.

وأكد أن هنغاريا وسلوفاكيا قد اشتريتا بالفعل اللقاح الروسي، وأن جمهورية التشيك مهتمة، وأن إيطاليا تدرس استخدام أكبر مصنع حيوي في البلاد لإنتاج اللقاحات في “ريزيرا” بالقرب من روما لصنع لقاح “سبوتنيك V”.



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